Der Markt befindet sich nach wie vor in einer möglichen Bodenbildungsphase. Ob sich diese auch als Ausgangsbasis für eine stärkere Erholung erweisen wird oder nur eine Atempause in der laufenden Konsolidierung darstellt, bleibt abzuwarten. Eine Entscheidung dürfte frühestens in der kommenden Woche erfolgen. Von Franz-Georg Wenner

