Essen - Gestern verlief der Handelstag in vergleichbar ruhigen Bahnen, obwohl die US-Erzeugerpreise auf Jahresbasis im Januar kräftig zulegten, so die Analysten der National-Bank AG.Das gelte sowohl für die Kern- als auch die Gesamtrate. Auf den Vorstufen sei derzeit tatsächlich Preisdruck zu erkennen. Die Unternehmen dürften die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu nutzen, um Preiserhöhungen durchzusetzen. Entsprechend wachsam werde die US-Notenbank bleiben müssen. Zugleich hätten gestern Umfragen im Unternehmerlager eine anhaltend gute Stimmung signalisiert. Nicht wenige Investoren würden nun davon ausgehen, dass die FED einen aggressiveren geldpolitischen Kurs an den Tag legen werde, um gegen eine Beschleunigung der Teuerung präventiv vorzugehen.

