Eine dubiose Oppositionsgruppe macht im Schatten der Sicherheitskonferenz Front gegen das Land der Fußball-WM 2022

"Diplomatie der arabischen Öffentlichkeit" - so nennt sich eine Gruppe, die im Vorfeld der am Freitag beginnenden Münchner Sicherheitstagung über Katar aufklären will. Doch anders als der Name vermuten lässt, ist die Gruppe dem Wüstenstaat nicht freundlich gesinnt, sondern erhebt heftige Vorwürfe gegen das Land.

Im Schatten der Münchner Sicherheitstagung wolle man die Chance nutzen, der Welt zu erklären "wie der kleine Staat Katar seine horrende Menge Geld nutzt, um Terrorismus überall auf der Welt zu finanzieren", sagte Ahmed Khattab, ein früherer ägyptischer Botschafter im noblen Charles Hotel in München am Vortag der Sicherheitstagung.

Bei näherem Nachfragen stellt sich die freundliche Gruppe angeblich öffentlicher Diplomatie selbst dar als "Egyptian Arabien General and Popular Diplomacy". Neben dem vor vier Jahren in Rente gegangenen ägyptischen Ex-Botschafter Ahmed Khattab sind auch Staatsbürger der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrains dabei und saudische TV-Sender.

Sie werfen dem weltgrößten Flüssiggasexporteur vor, Finanzierer des weltweiten Terrors zu sein. Europa müsse Druck machen auf Katar, das einzustellen, dem Land die Fußball-WM wegnehmen und "alle Gas-Verträge mit Katar kündigen", fordert die Ägypterin Nancy Ahmad vom Washington Institute for Strategic Political Studies. Da lachen sogar die Übersetzer, weil sie die Forderung an die USA richtet, die selbst Flüssiggas exportieren. Applaus bekommt sie trotzdem, denn im Raum sitzen gut zwei Dutzend Münchner Studenten - meist vom Balkan oder aus der Ukraine.

Einige gehen später ans Rednerpult, wie "Miss Maria", die mit starkem Akzent ...

