Höhere Inflation, steigende Schulden - und doch scheinen die USA nicht für eine Überraschung gut. Die Märkte kennen es so, sagen Michael Blumenroth, Robert Halver, Jochen Stanzl. Alles so einfach, alles gut, Flash Crash hin oder her? Starkes Börsenmomentum in den USA - trotz allem. Was sehen Michael Blumenroth, Robert Halver, Jochen Stanzl im Gespräch mit Antje Erhard für Risiken, wenn Inflation und Schulden in den USA so einfach weggedeckelt werden? Und was ist, wenn die Zinsen steigen? Eigentlich fallen dann Aktienkurse... Die nächste FED-Sitzung naht: 21. März.