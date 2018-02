Dem deutsche Leitindex ist gestern Nachmittag die Puste ausgegangen. Nach einem lange Zeit positiven Handel rutschte der DAX in den letzten Handelsstunden sukzessive nach unten. Zeitweise notierte er sogar im Minus. Am Ende lag er bei 12.346 Punkten. Das ist ein Plus von sieben Pünktchen bzw. 0,06 Prozent. Marktidee: WirecardDie Aktie von Wirecard war gestern der stärkste Wert im TecDAX. Für Unterstützung sorgte eine positive Analystenstudie. Ohnehin ging es zuletzt wieder kräftiger nach oben. Die Aktie erholte sich von der Attacke eines Leerverkäufers Mitte Januar. Aus charttechnischer Sicht kletterte Wirecard zuletzt gleich über mehrere wichtige Marken.