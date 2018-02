BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 15-Feb-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 15/02/2018 IE00B88D2999 18375 GBP 3734911.957 203.2605147 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 15/02/2018 IE00B7VB3908 368496 GBP 6187963.009 16.79248353 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 15/02/2018 IE00B7SD4R47 71667 EUR 14057305.73 196.1475397 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 15/02/2018 IE00B8JF9153 1087386 EUR 8663138.04 7.9669391 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 15/02/2018 IE00B878KX55 35275 EUR 8264789.453 234.2959448 Daily ETP



Boost ShortDAX 15/02/2018 IE00B8GKPP93 1294559 EUR 9193531.461 7.1016705 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 15/02/2018 IE00B7Y34M31 175592 USD 110320658.1 628.2783846 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 15/02/2018 IE00B8K7KM88 3703272 USD 21878253.28 5.907817 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 15/02/2018 IE00B8W5C578 15800 USD 18662152.98 1181.148923 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 15/02/2018 IE00B8VZVH32 7587679 USD 19156179.91 2.5246429 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 15/02/2018 IE00B7ZQC614 99009727 USD 109792500.1 1.1089062 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 15/02/2018 IE00B7SX5Y86 911117 USD 36118856.91 39.6423916 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 15/02/2018 IE00B8HGT870 612787 USD 16293279.87 26.5888145 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 15/02/2018 IE00B6X4BP29 45475 USD 4194236.876 92.231707 Daily ETP



Boost Copper 3x 15/02/2018 IE00B8JVMZ80 20513 USD 549129.8592 26.7698464 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 15/02/2018 IE00B8KD3F05 40997 USD 2019685.531 49.2642274 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 15/02/2018 IE00B8VC8061 324329873 USD 49804289.9 0.1535606 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 15/02/2018 IE00B76BRD76 240299 USD 10120881.78 42.1178689 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 15/02/2018 IE00B7XD2195 5777197 USD 19144562.65 3.3138151 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 15/02/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1341137.235 97.7861637 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 15/02/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2353131.469 41.8855726 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 15/02/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2510381.717 67.18178385 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 15/02/2018 IE00B94QKC83 5855 GBP 886005.2806 151.3245569 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 15/02/2018 IE00BBGBF313 686061 GBP 37025413.13 53.96810652 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 15/02/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1798193.344 207.022029 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 15/02/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 260277943 5053.940642 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 15/02/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 152150801.7 18691.74469 Daily ETP



Boost Palladium 15/02/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 592539.1649 47.082969 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 15/02/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1365935.411 144.2229343 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 15/02/2018 IE00B94QL251 4863 USD 753286.581 154.9016206 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 15/02/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 171975.6711 3.0736836 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 15/02/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 329527.6124 63.3706947 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 15/02/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 610597.9552 82.5801941 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 15/02/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 545655.6076 91.5990612 Daily ETP



Boost Silver 2x 15/02/2018 IE00B94QL921 3015 USD 183923.5973 61.0028515 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 15/02/2018 IE00B94QL699 14638 USD 640046.5954 43.7250031 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 15/02/2018 IE00B873CW36 3871502 EUR 35035679.23 9.0496348 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 15/02/2018 IE00B8NB3063 335325 EUR 31235113.95 93.1487779 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 15/02/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 348720.6958 125.4390992 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 15/02/2018 IE00BKS8QM96 251001 EUR 12838472.81 51.1490903 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 15/02/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 378146.7212 121.9828133 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 15/02/2018 IE00BKS8QN04 909259 EUR 55235805.39 60.7481536 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 15/02/2018 IE00BKT09479 821 GBP 105085.0259 127.9963775 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 15/02/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8781821.677 54.74814641 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 15/02/2018 IE00BKT09032 2500 USD 239477.716 95.7910864 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 15/02/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 11552759.43 87.3812272 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 15/02/2018 IE00BLS09N40 416542 EUR 15859172.72 38.0734061 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 15/02/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 4866546.225 15.8519421 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 15/02/2018 IE00BLNMQS92 51300 EUR 4072078.601 79.3777505 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 15/02/2018 IE00BLNMQT00 78082 EUR 4169543.921 53.3995533 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 15/02/2018 IE00BVFZGC04 125808 USD 2400961.904 19.0843341 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 15/02/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1625374.826 85.2007562 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 15/02/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 431116.9665 37.8671029 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 15/02/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 677471.5237 48.1843189 Short Daily ETP



Boost Brent 15/02/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 7694309.506 21.2190669 Oil ETC



Boost Gold 15/02/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 3055944.387 27.5638091 ETC



Boost Natural Gas 15/02/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 598962.4428 19.47782 ETC



Boost BTP 10Y 5x 15/02/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8266841.079 45.7616445 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 15/02/2018 IE00BYNXPH56 66676 EUR 3706924.77 55.5960881 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 15/02/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1794943.466 93.2244451 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 15/02/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 870708.1223 59.6947842 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 15/02/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2581811.245 110.893018 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 15/02/2018 IE00BYTYHS72 64480 USD 2902815.68 45.0188536 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 15/02/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 7108222.481 14.9001534 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 15/02/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 9676538.505 293.2639867 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 15/02/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 208449.8141 18.9499831 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 15/02/2018 IE00BYTYHQ58 39167091 USD 5491202.658 0.1401994 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 15/02/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8404759.716 163.8897825 ETP



Boost Bund 30Y 3x 15/02/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 345177.073 117.4071677 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 15/02/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26640694.79 10325.85069 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 15/02/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 431212.2175 123.2034907 Short Daily ETP



