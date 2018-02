Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Italiens sozialdemokratischer Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat die Basis der SPD aufgefordert, einer Regierung mit der Union zuzustimmen. Vor seiner Reise nach Berlin, wo er sich am Freitag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft, sagte Gentiloni der Süddeutschen Zeitung, er wisse, wie schwer es vielen deutschen Sozialdemokraten falle, erneut in eine große Koalition zu gehen. "Doch Europa braucht eine stabile deutsche Regierung", betonte er.

Die politische Linke, wie er sie im Kopf habe, nehme die Regierungsherausforderung an. "Sie verkriecht sich nicht in ihrer eigenen Identität, in der Überzeugung, sie rette so ihre Seele." Das sei umso wichtiger, als Europa eine beispiellos gute Konjunktur erlebe und stark wachsen könne. "Es wäre ein Jammer, wenn wir ausgerechnet in dieser Phase zögerlich wären", warnte Gentiloni. Es sei jetzt "Zeit für Expansion, für Investitionen, Infrastrukturen, für europäische Projekte".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 03:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.