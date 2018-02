ISF wurde zur Unterstützung der 2,1 Milliarden Spieler rund um die Welt gegründet

Die International Socca Federation wählt Thanos Papadopoulos zudem zum Ko-Vorstandsvorsitzenden des Verbandes

An der Gründungsversammlung der International Socca Federation (ISF) haben 52 Vertreter von 25 Mitgliedstaaten teilgenommen, während 10 weitere Länder einen Mitgliedschaftsantrag gestellt haben. Die Anwesenden begrüßten einstimmig die Einrichtung eines Weltverbands für Fußballvarianten mit 5, 6, 7 und 8 Spielern pro Mannschaft. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweit 2,1 Milliarden Spieler von Fußballvarianten auf Kleinfeldern zu repräsentieren.

Group photo during the event (Photo: AETOSWire)

Im Anschluss an seine Wahl sagte Trunkwala: "Im Rahmen meiner Bemühungen, Socca als Sportart weiterzuentwickeln, habe ich mehrere Länder in Südasien, im Nahen Osten und in der Golfregion bereist. Diese Bemühungen stehen im Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf die Socca-Weltmeisterschaft, die im Oktober 2018 in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ausgetragen wird."

Papadopoulos seinerseits teilte mit, dass es das Ziel der ISF sei, den vielen unterprivilegierten, aber talentierten Spielern auf der Welt den Fußball näherzubringen.

An der Versammlung wurde zudem die Entscheidung getroffen, 2019 zahlreiche internationale und regionale Turniere unter der Ägide der ISF zu veranstalten, darunter beispielsweise den European Champions Cup.

