Im Rahmen seiner Internationalisierungsstrategie hat die Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012) kürzlich ihre Zusammenarbeit mit MHE-Demag bekanntgegeben.

Kompaktmaschinen der Marke Wacker Neuson werden seit Dezember 2017 in Südostasien über das engmaschige Vertriebsnetz von MHE-Demag angeboten. MHE-Demag, Hersteller von Industrie Kranen, Fassaden Befahranlagen, automatischen Parkanlagen sowie Gabelstapler und hydraulische Laderampen, vertreibt seine Produkte über mehr als 60 Verkaufs- und Servicestandorte in der Region ASEAN. Durch die kürzlich bekanntgegebene Zusammenarbeit kann Wacker Neuson seine Markenpräsenz und die Verfügbarkeit seiner Produkte in dieser Region weiter ausbauen. "Mit unserem Portfolio im Bereich der kompakten Baumaschinen bieten wir eine interessante Ergänzung zum bisherigen Angebot von MHE-Demag und können unsere Präsenz in der Region stärken. Wir werden vom dichten und lange etablierten Vertriebs- und Servicenetz, über das MHE-Demag in Südostasien verfügt, profitieren", sagt Alexander Greschner, Vertriebsvorstand der Wacker Neuson SE.

Neben Ketten- und Mobilbaggern wurden Anfang Dezember in Manila, Philippinen auch Teleskoplader, Radlader und Raddumper von Wacker Neuson auf einem Launch-Event präsentiert. "Mit Erfolg", wie Alexander Greschner berichtet. "Das Feedback ...

