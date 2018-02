Lieber Leser,

in den Jahren 2016 und 2017 standen so einige geopolitische Risiken auf der Agenda. Angefangen mit dem Brexit über die US-Wahlen bis hin zu den Wahlen in Frankreich in der ersten Jahreshälfte 2017. Neben den steigenden Risiken eines Handelskrieges zwischen den USA, China und einigen anderen Ländern kamen vermehrt Sorgen über einen kriegerischen Konflikt mit Nord-Korea hinzu. Bis auf die kurzfristigen Risk-Off Phasen im Rahmen der politischen Wahlen haben sich Investoren jedoch ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...