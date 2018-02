Niki Lauda hat einen Vertriebspartner gefunden: Die zu Thomas Cook gehörende Condor vermarktet die Flüge der Niki-Nachfolgergesellschaft Laudamotion.

Die erste Hürde ist genommen. Der frühere Rennfahrer Niki Lauda hat für seine neue Laudamotion, die Nachfolgergesellschaft der früheren Air Berlin-Tochter Niki, einen Vertriebspartner gefunden. Ab sofort wird die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor die Flüge von Laudamotion über die eigene Webseite sowie die zu Thomas Cook gehörenden Reisebüros vermarkten. Der entsprechende Vertrag wurde nach Informationen des Handelsblatt in der Nacht zu Freitag unterzeichnet.

Lauda hatte nach einem verrückten Bieterwettkampf vor einigen Wochen wesentliche Vermögenswerte von Niki übernommen. Er hatte Niki einst gegründet, dann aber an Air Berlin verkauft. Nach der Insolvenz von Air Berlin wollte zunächst Lufthansa Niki erwerben, scheiterte aber an kartellrechtlichen Bedenken in Brüssel. In der Folge musste auch Niki selbst Insolvenz anmelden. Dann sollte die britisch-spanische Airline-Holding IAG den Zuschlag bekommen. Doch es entbrannte zwischen Deutschland und Österreich ein Streit um die Zuständigkeit für die Insolvenz ...

