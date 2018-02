"Wir haben für diese Anwendung erstmals lichtstreuende Additive mit der Signalfarbe rot kombiniert", sagt Jörg Stricker, Head of Global Key Accounts Automotive des Essener Unternehmens. "Im Vergleich zu anderen Formmassen streut Plexiglas 8N 3V219 das Licht noch gleichmäßiger und eignet sich damit noch besser für die Kombination mit LEDs." Denn die aufgrund ihrer Energieeffizienz auch in der Automobilindustrie beliebten Leuchtdioden stellen hohe Anforderungen an die lichtstreuende Abdeckung der Heckleuchten: LEDs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...