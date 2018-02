Zürich - Die Schweizer Börse ist freundlich in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der hiesige Handelsplatz tendiert damit im Schlepptau der am Vorabend kräftig gestiegenen Wall Street. Auch in Fernost setzte sich am Donnerstag eine positive Tendenz durch. Die starke Erholung in den USA, wo die Indizes auf Tageshoch schlossen, löse Short-Eindeckungen aus, erklären Händler. Verstärkt werde dieser Effekt zumindest kurzfristig auch vom kleinen Verfalltag.

Die jüngst an den globalen Börsen noch dominierende Angst vor einem raschen Zinsanstieg ist zumindest vorerst in den Hintergrund gerückt, resümieren Marktteilnehmer. Grund für die Sorgen waren die jüngsten, starken Wirtschaftsdaten aus den USA gewesen. Heute Nachmittag stehen erneut Konjunkturdaten aus den USA an. Ein Thema im Handel ist auch der schwache US-Dollar.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 09.30 Uhr 0,30% auf 8'944,87 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,36% auf 1'471,21 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,29% auf 10'305,43 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 27 im Plus und drei im Minus.

Schindler stehen nach Zahlen mit plus 0,8% im Fokus. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...