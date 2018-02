Basel - Die Messebetreiberin MCH Group ist im Geschäftsjahr 2017 in die roten Zahlen gerutscht. Die Gruppe erwartet einen Reinverlust von voraussichtlich 110,0 Mio CHF.

Dieser Verlust sei auf Sonderabschreibungen in der Höhe von 102,3 Mio CHF für eine Wertberichtigung der Messegebäude in Basel zurückzuführen, teilte MCH Group am Freitag mit. Zudem tätigt sie Sonderrückstellungen von 17,7 Mio für die geplante Restrukturierungen des nationalen Messe- und Eventgeschäfts.

Die Wertberichtigung der Messegebäude in Basel wurde nötig auf Grund der Verkleinerung der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld im laufenden und den darauf folgenden Jahren. Der Wert der Liegenschaften wurde um 25% abgeschrieben. Die Baselworld ist neben der Kunstmesse Art Basel das wichtigste Standbein des Messeunternehmens.

Trotz zyklusbedingt schwachem Messejahr und Rückgängen im nationalen Messe- und Eventgeschäft hat die MCH 2017 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 12% auf 493,3 Mio CHF gesteigert, vor allem dank dem Kauf des amerikanischen Live-Marketing-Unternehmens MC2. Das operative Ergebnis (EBIT) kommt mit 16,1 Mio CHF auch um die Abschreiber und Sonderrückstellungen bereinigt deutlich unter dem Wert des Vorjahres zu liegen (41,6 Mio CHF). Der Konzerngewinn wiederum hätte ...

