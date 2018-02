Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit steigenden Kursen sind Europas Börsen am Freitag in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Zum einen haben die US-Börsen nach dem europäischen Handelsschluss deutlich zugelegt. Daneben verfallen am Berichtstag Optionen auf Indizes und Einzelaktien, was, so hoffen Händler, Shorteindeckungen auslösen könnte, und mithin an den Börsen stützend wirken könnte. "Nach unten ist kurzfristig nicht viel zu erwarten", sagt ein Händler.

Der DAX gewinnt im frühen Geschäft um 0,7 Prozent auf 12.433 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 3.418 nach oben. "Der schwache Dollar dürfte allerdings eine Erholung in Europa bremsen", sagt ein Händler einschränkend. Der Euro steht am Morgen bei 1,2530 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit November 2014. Impulse dürften vom Michigan-Index für das Verbrauchervertrauen am Nachmittag ausgehen. Erwartet wird ein leichter Rückgang auf 95 von 95,7.

Allianz-Ausblick belastet

Für die Allianz-Aktie geht es nach Veröffentlichung der Quartalszahlen kräftiger um 0,7 Prozent nach unten. Die Zahlen selbst lägen im Rahmen der Erwartungen, die Dividende sei sogar etwas höher als geschätzt ausgefallen, heißt es im Handel. Das Problem sei der Ausblick. Der Versicherungskonzern stellt ein operatives Ergebnis von 11,1 Milliarden Euro (+/-500 Millionen Euro) für 2018 in Aussicht. Die Markterwartung liege aber allerdings bereits bei 11,6 Milliarden Euro.

Von starken Zahlen sprechen Marktteilnehmer derweil mit Blick auf Vivendi. Der Konzern hat den Gewinn im vierten Quartal mehr als verzehnfacht, unter anderem dank einer guten Nachfrage nach seinen Streaming-Angeboten. Nun erhöht Vivendi die Dividende. Goldman Sachs merkt allerdings einschränkend ein, dass der fehlende Ausblick auf das laufende Jahr bei einigen Anlegern Missfallen auslösen könnte. Auch habe die Tochter Havas die Erwartungen nicht erfüllen können. Vivendi verlieren 4,6 Prozent.

Starke Marge bei Renault - Saab brechen ein

Von einer günstigen Margenentwicklung sprechen Marktteilnehmer bei Renault. Während der Umsatz die Erwartungen getroffen habe, liege der operative Gewinn leicht darüber. Die Dividendenerhöhung spreche ebenfalls für die Aktie, heißt es am Markt. Für Erleichterung bei den Anlegern dürfte auch sorgen, dass Carlos Ghosn den Konzern für weitere vier Jahre lenken wird. Renault steigen 2,8 Prozent. Dagegen brechen Saab nach schwachen Zahlen um 10 Prozent ein.

EDF gehen mit Aufschlägen von 6 Prozent sehr fest in den Freitag. Trotz eines Umsatzrückgangs hat EDF im vergangenen Jahr mehr verdient. "Das kommt gut an", sagt ein Händler. Zudem sei der Kurs zuletzt mit den Zinsängsten stark gefallen und probe nun die Erholung. Die Dividendenrendite sei mit dem Vorschlag von 46 Cent hoch. Eni gewinnen immerhin 1,6 Prozent. Der Nettogewinn hat sich im vierten Quartal versechsfacht. "Mit den höheren Ölpreisen bleiben die Aussichten günstig", sagt ein Händler.

Von guten Zahlen sprechen Händler auch bei Danone. "Das organische Wachstum überzeugt", sagt ein Händler. Die Wachstumsrate von zuletzt 3,7 Prozent habe deutlich über der Schätzung von 3,1 Prozent gelegen. Auch die Margenentwicklung sei gut. Danone gewinnen 1,1 Prozent.

HNA reduziert Beteiligung an Deutsche Bank

Händler bleiben skeptisch bei der Deutschen Bank. Sie verweisen darauf, dass der chinesische Großaktionär HNA den Anteil weiter abgebaut hat auf nun 8,8 Prozent von zuletzt 9,2 Prozent. Zwar will HNA an der Beteiligung festhalten. "Das hängt aber auch von der Entwicklung der finanziellen Situation ab", heißt es. Die chinesische Gruppe hat hohe Schulden von mehr als 100 Milliarden Dollar, wie sie selber schätzt. "Damit bleiben Erholungsansätze in Deutsche Bank fragil", sagt der Händler. Die Aktie gewinnt 0,6 Prozent.

JP Morgan hat laut Händlern 9,25 Millionen Aktien von Scout24 aus dem Besitz der Willis Lux Holding zu 36,50 Euro das Stück platziert. Die Bookbuilding-Spanne lag laut den Angaben bei 36,41 zu 36,56 Euro und damit nur knapp unter dem Schlusskurs vom Donnerstag von 36,74 Euro. Das spricht für eine gute Nachfrage. Die Aktie steigt 0,9 Prozent auf 37,08 Euro. Nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Kepler geht es für Hamburger Hafen gleich um 8,4 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.419,61 0,88 29,98 -2,41 Stoxx-50 3.048,60 0,79 23,99 -4,07 DAX 12.435,70 0,73 89,53 -3,73 MDAX 26.089,52 0,95 244,62 -0,42 TecDAX 2.561,09 1,05 26,73 1,27 SDAX 12.074,25 0,89 107,01 1,58 FTSE 7.286,36 0,71 51,55 -5,89 CAC 5.266,05 0,83 43,54 -0,88 Bund-Future 158,08 0,32 -2,29 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.13 Uhr Do, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,2534 +0,26% 1,2539 1,2480 +4,3% EUR/JPY 132,68 -0,01% 132,76 132,75 -1,9% EUR/CHF 1,1531 -0,01% 1,1531 1,1539 -1,5% EUR/GBP 0,8875 +0,08% 0,8873 1,1267 -0,2% USD/JPY 105,85 -0,28% 105,86 106,36 -6,0% GBP/USD 1,4122 +0,20% 1,4131 1,4063 +4,5% Bitcoin BTC/USD 9.980,73 -0,94% 9.886,61 9.815,15 -30,52 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,67 61,34 +0,5% 0,33 +2,0% Brent/ICE 64,75 64,33 +0,7% 0,42 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.359,40 1.353,50 +0,4% +5,90 +4,3% Silber (Spot) 16,91 16,87 +0,2% +0,04 -0,2% Platin (Spot) 1.009,85 1.001,00 +0,9% +8,85 +8,6% Kupfer-Future 3,27 3,25 +0,6% +0,02 -1,1% ===

