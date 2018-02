Darmstadt/Los Angeles (ots) -



Award-Verleihung vor hochkarätigem Publikum Topredner aus Hessen gewinnt den "Eden Achievement Award" in Los Angeles



- Gerhard Matthes, Top-Speaker und Business Trainer aus Deutschland, gewinnt den "Eden Achievement Award" - Insgesamt neun internationale Business-Persönlichkeiten aus Europa und den USA wurden für ihr soziales und unternehmerisches Engagement geehrt - US-Medien werden auf Deutschlands beste Köpfe aufmerksam



Der Business Trainer und Redner Gerhard Matthes aus Deutschland erhält den "EDEN ACHIEVEMENT AWARD" in Los Angeles. Im legendären Beverly Hills Hotel wurden zum ersten Mal die EDEN ACHIEVEMENT AWARDS an neun herausragende internationale Persönlichkeiten aus Europa und den USA verliehen. Alle haben sich als Vorbilder bewiesen, dass Erfolg, Business und Philanthropie vereinbar sind. US-Medien, wie der zweitgrößten Sender der USA, iHEART RADIO, bezeichnen die Gewinner - live on air - als "einige der größten Köpfe, die Deutschland zu bieten hat". Das besondere am Speaker Gerhard Mattes: Die Vorträge von ihm bieten wertvolle, umsetzungsbezogene Ideen, Inspirationen, Informationen und sehr viel Motivation. Neben seiner Rednertätigkeit unterstützt Gerhard Matthes Unternehmen bei der Optimierung von Vertriebsstrategien, der Performance-Steigerung von Verkaufsabteilungen sowie bei der Erhöhung der Mitarbeitermotivation.



Deutsch-Amerikanische Kooperation öffnet Tür zu internationaler Speaker-Karriere



Der "US Grand Speaker Slam" ist eine Deutsch-Amerikanische Kooperation, bei der europäische Redner den Traumberuf Speaker wahr werden lassen können. Der Branding-Producer und Top-Speaker Marcus Giers will mit seinem neuen Projekt "EUROPE'S GOT SPEAKERTALENT - Traumberuf Speaker - Made in Hollywood" deutschsprachigen Speakern und Trainern den großen amerikanischen Traum in Deutschland und Europa ermöglichen. Marcus Giers blickt gespannt auf das nahende Event: "Deutschland hat unglaublich gute Rednertalente und der internationale Markt sucht sie. Es gibt nirgends eine so großartige Möglichkeit, vor den besten Markt- und Markenmachern eine große internationale Rednerkarriere zu beginnen."



Eine hochkarätige Jury kürt die Gewinner



Der "US Grand Speaker Slam 2018" in Los Angeles wartet mit interessanten Persönlichkeiten und spannenden Themen auf, die alle Bereiche des Lebens abdecken. Eine renommierte Fachjury, bestehend aus David Strasberg (Strasberg Film & Theatre Institute), Tony Tarantino (Hollywood Film-Produzent & Regisseur), Chris Pitman (bis 2016 Guns N' Roses), Maryam Morrison (Herausgeberin "The Eden Magazine"), Marcus Giers (Top Speaker & Business Expert) sowie Dina Morrone (US Schauspielerin, u.a. Twighlight Saga), kürt die Gewinner.



Über Gerhard Matthes



Gerhard Matthes studierte Betriebswirtschaft in Darmstadt. Nach dem Studium baute er mehrere eigene Unternehmen auf, etablierte diese in der Branche, eroberte große Marktanteile von den Wettbewerbern und avancierte schließlich vom David zum Goliath in seinem Markt und ist bis heute Marktführer. Eines seiner Unternehmen platzierte Matthes bereits 1994 aus dem Nichts an die Marktspitze, wo es bis heute, 23 Jahre danach, immer noch zu finden ist. Parallel dazu wurde er internationaler Unternehmensberater, Mentor und Manager und wird im deutschsprachigen Raum Europas von den größten Trainings- und Beratungsorganisationen engagiert. Neben zahlreichen Anerkennungen wurde Gerhard Matthes vom einem großen US Magazin für den EDEN ACHIEVEMENT-AWARD 2017 nominiert und von den größten TOP 3 US Medien als Exklusiv-Gast als einer von Europas Besten in Sondersendungen live on air gewürdigt.



Gerhard Matthes erhielt außerdem für seine außergewöhnlichen Leistungen als einer der jüngsten deutschen Unternehmer diverse Auszeichnungen und Ehrungen, u.a. vom Innenminister des Bundeslandes Hessen. Mehr Infos unter: www.gerhard-matthes.com



