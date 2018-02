Beim Thema Industrie 4.0 setzten viele Konzerne auf Kooperationen mit Start-ups - und werden immer häufiger in Israel fündig.

Das hebräische Wort "balagan" (zu Deutsch: Chaos) beschreibt die Shoken Street im Süden Tel Avivs ziemlich treffend - der Ausdruck meint einen lauten, kreativen, fast fröhlichen Zustand des Durcheinanders. Die Häuser sind ein wenig heruntergekommen, auf Wände sind Graffitis gekritzelt, Motorräder stehen herum, die meisten Menschen auf der Straße sind jung und hip. In den umliegenden Straßen reihen sich Kunstgalerien an Falafel-Schnellrestaurants. Das Viertel Florentin ist so etwas wie das Soho Tel Avivs.

In einem weißen Eckhaus, das wohl irgendwann einmal als Lagerhalle gedient hat, herrscht weniger balagan und viel mehr durchdesignte Aufgeräumtheit. Ein Coworking-Space im Industriechic, mit alten Ledersofas und frischem Limetten-Minzwasser an der Kaffeebar. Und mit einer eindrucksvollen Liste an Mietern: von SAP über HP bis hin zur Deutschen Telekom. Sie alle sind hier, um mit interessanten Start-ups in Kontakt zu kommen. Der neueste Mitbewohner in der Großkonzern-WG ist Siemens. Und der will von hier die nächste industrielle Revolution vorantreiben.

Für seine Standort-Wahl hat der deutsche Industrieriese gute Gründe: Denn bei Innovationen im Bereich Industrie 4.0 und vernetzten Maschinen setzten viele Großkonzerne auf Kooperationen mit Start-ups - und davon gibt es in Tel Aviv eine Menge. Israel hat es geschafft ein besonders erfolgreiches Ökosystem für Neugründungen zu etablieren - auch für Start-ups im Bereich Industrie 4.0.

Das zeigt auch eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Deloitte und der israelischen Organisation Start-up Nation Central, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. Vier von fünf für die Studie befragte Unternehmen gaben an, dass Start-ups einen integralen Bestandteil ihrer Innovationsbemühungen seien. Obwohl in dem Land mit knapp acht Millionen Einwohnern gerade einmal 0,1 Prozent der Weltbevölkerung leben, strömten 2016 zehn Prozent des globalen Risikokapitals für den Sektor Industrie 4.0 2016 in das Land, so die Studie.

Von Anfang 2014 bis Oktober 2017 erhielt das Land die zweithöchste Summe an Risikokapital in diesem Bereich weltweit. Spitzenreiter ist das Land dabei besonders in den Bereichen Cybersecurity, ...

