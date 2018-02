Küsnacht - totemo, Anbieter für die sichere elektronische Kommunikation im Geschäftsumfeld, richtet sich im Vertrieb noch internationaler aus. Michele Di Pippo adressiert in der neu geschaffenen Funktion als Senior Sales Director International neue strategische Märkte. Er berichtet an Mirko Casarico, Vice President Sales & Alliances und Mitglied der Geschäftsleitung.

Michele Di Pippo (59) ist seit 2014 in leitender Funktion bei totemo tätig. Um ein kontrolliertes Wachstum in definierten Regionen wie etwa UK, Nordics, Benelux und Osteuropa sicherzustellen und noch näher an den Entscheidungsprozessen der Kunden zu sein, amtet er in der neu geschaffenen Position als Senior Sales Director International. Zusammen mit Mirko Casarico (50), welcher als Vice President Sales & Alliances seit Dezember 2017 bei totemo den Vertrieb und Partner-Allianzen verantwortet, wird das Wachstumspotential im Bereich der sicheren elektronischen Kommunikation im Geschäftsumfeld weiter ausgeschöpft. Casarico war vor seinem Engagement bei totemo Country Manager ...

