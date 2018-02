WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern ist dank kräftiger Zuwächse bei vielen seiner Marken mit einem satten Absatzplus ins neue Jahr gestartet. Weltweit lieferten die Wolfsburger im Januar mit 898 700 Stück rund 10,1 Prozent mehr Pkw und Nutzfahrzeuge an die Kunden aus als im Vorjahresmonat, wie das Dax-Unternehmen am Freitag mitteilte.

In Deutschland hatte etwa die Volkswagen-Kernmarke einen vergleichsweise guten Jahresstart erwischt, weil im Vorjahr die Dieselaffäre noch den Absatz belastet hatte. Zudem trugen die Premiumtochter Audi sowie der spanische Autobauer Seat mit Zuwächsen von je gut einem Fünftel zu dem Plus bei. Audi hatte im Vorjahr einen schwachen Start in China gehabt. Auch die Lkw-Marken Scania und MAN erholten sich im Januar mit deutlichen Pluszeichen./men/fba

