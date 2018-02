Erfurt (ots) - Die am längsten laufende Kinder- und Jugendserie des deutschen Fernsehens geht weiter. KiKA zeigt die 21. Staffel von "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR) ab dem 21. Februar 2018 täglich um 14:35 Uhr. Gleich zwei Jubiläen gehen damit einher: Für den Drehort Erfurt ist es das 10. Jahr, und die Ausstrahlung der 900. Folge steht Ende Februar bevor.



Auf "SCHLOSS EINSTEIN" beginnt das Schuljahr mit großen Neuigkeiten: Direktor Berger (Robert Schupp) wurde befördert. Das bedeutet für ihn jedoch auch den Abschied vom EINSTEIN-Gymnasium. Wer wird sein Nachfolger? Geschichtslehrer und Kollege Heiner Zech (Olaf Burmeister) ist sich sicher: Der Posten des Direktors kann nur an ihn, den bisherigen Stellvertreter, übergehen. Doch am Tag der großen Amtsübergabe, kommt alles anders.



Es gibt viel frischen Zuwachs auf EINSTEIN: Cäcilia (Carlotta Weide), die aus einer verarmten Adelsfamilie stammt, die arrogante Zoe (Laura Eßer), Pit (Ferenc Amberg), der an Außerirdische glaubt, und die fröhliche Plappertasche Rike (Madeleine Haas). Auch Zechs Enkel Hermann (Thorin Holland) ist neu auf "SCHLOSS EINSTEIN" und stößt bei den Einsteinern zunächst auf Ablehnung. Müssen sie sich jetzt mit einem Musterknaben herumschlagen, der alles sofort petzt? Doch der kleine Zech hat es faustdick hinter den Ohren und beweist seinen Mitschülern schnell, wie er den Lehrern tüchtig einheizen kann.



Exklusive Webisodes und Gewinnspiele online Die einzelnen Folgen sind vor der TV-Ausstrahlung bereits online auf kika.de verfügbar. Zusätzlich gibt es dort auch exklusive Webisodes immer montags und donnerstags, die an die Staffel inhaltlich anknüpfen. Seit dem 5. Dezember gibt es eine 360-Grad-Folge auf kika.de zu sehen. Der Zuschauer kann sich selbst in der Szene bewegen und erlebt die Geschichte hautnah mit.



Die 21. Staffel von "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR) ist ab 21. Februar bei KiKA zu sehen. Verantwortliche Redakteurinnen beim MDR sind Nicole Schneider und Christa Streiber-Aurich.



