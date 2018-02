Düsseldorf/Berlin (ots) - "Die meisten Ideen in etablierten Unternehmen scheitern, und Innovation wird zur Frustration", erklärt Lucas Sauberschwarz, Geschäftsführer der Innovationsberatung Venture Idea. Nicht nur die Gründe für dieses Innovationsdilemma von Großunternehmen, sondern auch eine Lösung, mit der große Unternehmen kundenzentriert und erfolgreich innovieren können, präsentieren Sauberschwarz und der Co-Autor Lysander Weiß, in ihrem aktuellen Buch "Das Comeback der Konzerne". Und treffen damit voll ins Schwarze: Schon vor der Veröffentlichung war das Werk in mehreren relevanten Kategorien Amazon-Bestseller!



Mit dem im Buch beschriebenen "5C-Prozess für effiziente Innovation" greifen die Autoren nicht nur auf Erkenntnisse aus über 50 Innovationsprojekten mit Unternehmen wie z.B. DHL, innogy, L'Oréal, Hymer oder FTI zurück, sondern haben auch die eigene jahrelange Forschung mit einfließen lassen. Erstmals wird damit die Erfolgsmethodik der Innovationsspezialisten in einem Gesamtwerk veröffentlicht.



"Große Unternehmen haben eigentlich das perfekte Blatt auf der Hand - sie müssen nur wissen, wie es gespielt werden kann.", so der Co-Autor Lysander Weiß. "Doch stattdessen geht der Blick oftmals nur zu den vermeintlich erfolgreicheren Silicon Valley Start-ups, und die 'Großen' bekommen Angst vor den 'Kleinen'."



Das Buch:



Lucas Sauberschwarz / Lysander Weiß. Das Comeback der Konzerne. Wie große Unternehmen mit effizienten Innovationen den Kampf gegen disruptive Start-ups gewinnen. Vahlen 02/2018. 226 Seiten; ISBN 3800655373.



Stimmen zum Buch:



"Ein Muss für jeden Innovationsverantwortlichen im Konzern!" Prof. Dr. Nicolas Burkhard, Professor für Innovation, Change & Leadership



"Der Weg zum erfolgreichen Innovationsmanagement ist lang - dieses Buch ist die Abkürzung." Markus Keller, SVP Innovation, Deutsche Telekom AG



"Wer die hier beschriebene Methodik einmal in der Praxis erlebt hat, wird das Buch vor der Konkurrenz verstecken! Dr. Carsten Stöcker, WEF, Global Future Council-Member



