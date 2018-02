Bad Nenndorf (ots) -



Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) informiert in einer Pressekonferenz in Berlin über die Todesfälle durch Ertrinken im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik Deutschland und über die Verteilung nach Bundesländern. Diese Auswertung und Analyse nimmt die DLRG vor, um aktuell über die Sicherheit in und an bundesdeutschen Gewässern zu berichten.



Ebenso wird die DLRG auf die Fälle derer eingehen, die nach einer erfolgten Rettung aus dem Wasser verstorben (trockenes Ertrinken) oder zu Menschen mit schwerer Behinderung geworden sind.



Radio- und fernsehtaugliche O-Töne werden im Anschluss an die Pressekonferenz auch zur Verfügung gestellt.



Das Hauptstatement hält der Präsident der DLRG, Achim Haag.



Die Pressekonferenz findet statt am



Dienstag, 27. Februar 2018, um 11 Uhr,



in der Geschäftsstelle des DLRG Landesverbandes Berlin,



Am Pichelsee 20-21, 13595 Berlin.



Um Anmeldungen zum Pressetermin wird bis zum 22. Februar (per E-Mail an kommunikation@bgst.dlrg.de oder mittels des Antwortformulars per Fax) gebeten.



