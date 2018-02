Berlin (ots) - Glamouröses Get-Together mit Staraufgebot: Florian David Fitz, Maria Furtwängler, Wolke Hegenbarth, Heike Makatsch, Wotan Wilke Möhring, Alexandra Neldel, Verona Pooth, Jessica Schwarz u.v.m



Zum Auftakt der Internationalen Filmfestspiele fand gestern Abend zum fünften Mal die BERLIN OPENING NIGHT statt. Die beiden Gastgeber, GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann und Nico Hofmann, CEO UFA, feierten mit rund 450 namhaften Gästen aus der Film-, TV- und Medienbranche im Designhotel "Das Stue".



Zu den prominenten Gästen der BERLIN OPENING NIGHT gehörten: Julia Dietze, Maria Ehrich, Anke Engelke, Samuel Finzi, Florian David Fitz, Maria Furtwängler, Dieter Hallervorden, Wolke Hegenbarth, Hannes Jaenicke, Herbert Knaup, Sebastian Koch, Thomas Kretschmann, Alina Levshin, Heike Makatsch, Alexandra Neldel, Wotan Wilke Möhring, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Verona Pooth, Clemens Schick, Jochen Schropp, Karoline Schuch, Emilia Schüle, Jessica Schwarz, Aylin Tezel, Natalia Wörner, Johann von Bülow u.v.m.



Anne Meyer-Minnemann, Chefredaktion GALA: "Was für ein grandioses Fest! Auch in diesem Jahr ist die Top-Riege der deutschen Schauspieler unserer Einladung zur BERLIN OPENING NIGHT in großer Zahl gefolgt. Das ist ein riesiges Kompliment für uns! GALA und UFA passen einfach zusammen wie Gin & Tonic - was liegt da näher als eine rauschende Party bis vier Uhr morgens."



Nico Hofmann, CEO UFA: "Die BERLIN OPENING NIGHT ist für viele Berlinale-Gäste mittlerweile der perfekte Festival-Start. Auch in diesem Jahr hat sich eine großartige Mischung aus Filmschaffenden, Kreativen und Medienvertretern zusammengefunden, die diese Party zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen. Wir hoffen, alle hatten einen fantastischen Abend. Ein großer Dank gilt erneut Anne Meyer-Minnemann und ihrem Team für die großartige Zusammenarbeit und ein unvergessliches Event."



Als Partner unterstützten BMW, L'Oréal Paris, Luisa Cerano, Nespresso, Patrón Tequila, Pommery und Triumph die Veranstaltung.



