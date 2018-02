DAX-Discount-Puts mit 11%-Chance unterhalb von 13.500 Punkten

Obwohl sich der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) von seinem 11-prozentigen Einbruch innerhalb des kurzen Zeitraums vom 23.1.18 bis 9.2.18 wieder deutlich erholen konnte, erscheint es wegen der zunehmenden Verunsicherung der Marktteilnehmer als unwahrscheinlich, dass der Index bereits in den nächsten Wochen wieder zu einem neuen Höhenflug zum alten Allzeithoch oder darüber hinaus ansetzen wird.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass das Steigerungspotenzial des DAX-Index derzeit begrenzt sein sollte, könnte die Veranlagung in Discount-Put-Optionsscheine interessant sein, die auch bei stagnierenden oder leicht steigenden indexständen positive Rendite abwerfen.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 14.500 Punkten

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der DAX-Index in den nächsten vier Monaten nicht massiv zulegen wird, könnten ihre Aufmerksamkeit auf den UBS-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 14.500 Punkten, Cap bei 13.500 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 13.6.18, ISIN: DE000UW53XW2, werfen. Beim DAX-Stand von 12.465 Punkten wurde der Discount-Put mit 9,27 - 9,28 Euro gehandelt. Wenn der DAX-Index am Bewertungstag unterhalb des Caps von 13.500 Punkten notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, im konkreten Fall mit (14.500-13.500)x0,01=10 Euro zurückbezahlt.

In diesem Fall wird der Schein in den nächsten vier Monaten einen Ertrag in Höhe von 7,75 Prozent abwerfen. Notiert der DAX am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte DAX-Stand vom Basispreis subtrahiert wird. Befindet sich der DAX an diesem Tag beispielsweise bei 14.000 Punkten, dann wird der Schein mit 5,00 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 14.500 Punkten wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 14.000 Punkten

Der HVB-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 14.000 Punkten, Cap bei 13.500 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 12.6.18, ISIN: DE000HW36NL8, wurde beim DAX-Stand von 12.465 Punkten mit 4,48 - 4,49 Euro taxiert. Dieser Schein wird am Laufzeitende mit 5 Euro zurückbezahlt, wenn der DAX am Bewertungstag unterhalb des Caps notiert. Somit ermöglicht dieser Discount-Put eine Renditechance von 11,36 Prozent, wenn der DAX nicht um 8,30 Prozent auf 13.500 Punkte oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de