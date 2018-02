Bremen - Energiekontor: Baubeginn des Windparks in Bremen-Hemelingen nach Fertigstellung aller für 2017 geplanten Projekte - AnleihenewsDie Energiekontor AG hat den Bau des Windparks Hammelwarder Moor (10,2 MW) abgeschlossen und mit der Errichtung des Windparks Bremen-Hemelingen (12,8 MW) sowie der Einzelanlage Debstedt II (4,5 MW) begonnen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

