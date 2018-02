FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.02.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PRICE TARGET STANDARD LIFE ABERDEEN TO 460 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1575 (1600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 350 (280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GKN PRICE TARGET TO 470 (445) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CFRA CUTS RELX PRICE TARGET TO 1600 (1800) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS SHIRE TO 'BUY' ('STRONG BUY') - TARGET 3800 (5900) PENCE - CITIGROUP RAISES OCADO PRICE TARGET TO 585 PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PRICE TARGET STANDARD LIFE ABERDEEN TO 425 (470) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK INITIATES EVRAZ WITH 'BUY' - TARGET 520 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 5300 (4700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES HSBC PRICE TARGET TO 708 (700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 150 (149) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 272 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES RESTAURANT GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 265 PENCE - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1700 (1625) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CONVATEC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 254 (218) PENCE - JPMORGAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1200 (967) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RELX PRICE TARGET TO 1800 (1990) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 4250 (4600) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 1240 (1550) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 2200 (2050) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SKY PLC TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1150 (1075) PENCE - SOCGEN REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4650 PENCE - UBS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 710 (760) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1550 (1580) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 190 (230) PENCE - 'NEUTRAL'



