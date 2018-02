Liebe Leser,

Sternmarke im Visier der Ermittler: Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich unter Berufung auf die "Wirtschaftswoche" mitteilte, rufen die Diesel-Abgaswerte des Mercedes-Benz Vito das Kraftfahrtbundesamt (KBA) auf den Plan.

Verdacht auf unzulässige Abschalteinrichtung

So prüfe die Behörde, ob man den Stuttgarter Autobauer in jener Sache zu einer Anhörung einladen werde, so die KBA-Bestätigung gegenüber dem Wirtschaftsblatt am Mittwoch. Das Kraftfahrtbundesamt ... (Marco Schnepf)

