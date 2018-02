Weitere Kursgewinne an den US-Börsen haben auch dem DAX Aufwind verliehen. Zinsängste sind vorerst in den Hintergrund gerückt. Allerdings notiert der Euro wieder über der Marke von 1,25 US-Dollar. Der kleine Verfallstag an den Terminbörsen könnte ebenfalls Einfluss nehmen. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bei der Allianz ist verhalten ausgenommen worden. Aktien von Danone sind nach Zahlen gefragt. Holger Scholze berichtet.