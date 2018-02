(Wiederholung: Im ersten Satz wird die Schreibweise des Unternehmensnamens berichtigt. Dieser lautet "Pfeiffer Vacuum" rpt "Pfeiffer Vacuum".)

ASSLAR (dpa-AFX) - Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum ist im Schlussquartal von Kosten für Zukäufe belastet worden. Diese schlugen im vierten Quartal mit rund 6 Millionen Euro zu Buche, wie das TecDax -Unternehmen am Freitag im hessischen Aßlar mitteilte. Im Gesamtjahr stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern mit 8,7 Prozent auf 73,9 Millionen Euro deutlich weniger stark als die Umsätze. Diese legten um 23,8 Prozent auf 587 Millionen Euro zu. Die operative Marge (Ebit) ging von 14,3 Prozent im Vorjahr auf 12,6 Prozent zurück. Um die sogenannten Kaufpreisallokationen sowie Belastungen von Wechselkursen und Beratungskosten bereinigt habe die Marge bei 14,2 Prozent gelegen, hieß es. Mit dem operativen Ergebnis schnitt Pfeiffer etwas schwächer ab als erwartet, mit dem Umsatz etwas besser. Den kompletten Bericht will der Konzern am 21. März vorlegen./men/jha/

ISIN DE0006916604

AXC0105 2018-02-16/11:22