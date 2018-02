München - Die Hurrikan-Serie und andere Katastrophen haben Europas grössten Versicherer Allianz 2017 nicht aus der Bahn gebracht. Dank guter Geschäfte mit Lebens- und Krankenversicherungen sowie in der Vermögensverwaltung stieg der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro.

Grosse Gewinnsprünge stellt Konzernchef Oliver Bäte bei der Bilanzvorlage am Freitag in München für 2018 nicht in Aussicht. Den Aktionären winkt aber erst einmal eine von 7,60 auf 8 Euro erhöhte Dividende. Die Aktie lag auf die Bekanntgabe der Zahlen hin vorbörslich auf Tradegate um 1,18 Prozent im Plus, verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs.

Mit der Ausschüttung zeigt sich der Dax-Konzern grosszügiger als von Analysten erwartet. Beim Gewinn traf die Allianz hingegen die Erwartungen der Branchenexperten. Der Überschuss ging um rund 2 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro zurück. Dabei drückten die Steuerreform in den USA mit rund 100 Millionen Euro und der verlustreiche Verkauf der Oldenburgischen Landesbank mit 210 Millionen Euro aufs Ergebnis.

Für 2018 gaben sich Vorstandschef Bäte und der neue Finanzvorstand Giulio Terzariol vorsichtiger als von Analysten erwartet. Während Experten beim operativen Gewinn schon 11,7 Milliarden Euro auf dem Zettel hatten, nimmt die Allianz-Führung nur 10,6 bis 11,6 Milliarden ins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...