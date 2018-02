Der in der Türkei festgehaltene "Welt"-Reporter Deniz Yücel ist nach über einem Jahr aus der Haft entlassen worden. Dies bestätigte das Auswärtige Amt am Freitag.

Die Bundesregierung hat die Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei bestätigt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Freitag in Berlin: "Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden ...

