Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nestle nach der Ankündigung strategischer Optionen für Beteiligungen von 95 auf 90 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag im September habe noch die Erwartung geweckt, dass sich der Lebensmittelkonzern mittels Verkäufen von 10 Prozent des Umsatzes trennt und die daraus resultierenden Erlöse reinvestiert. Nun aber scheine es so, als sei dies doch nicht der Fall, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/jha/ Datum der Analyse: 15.02.2018

ISIN: CH0038863350