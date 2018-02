Du kennst das alte Sprichwort, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Aber was ist ein Wort wert? Im Falle von fünf Worten, die Kanadas Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale, gesprochen hat, könnte die Antwort mindestens eine Milliarde US-Dollar pro Wort sein.



Goodale erklärte in der vergangenen Woche, dass Kanada "auf dem richtigen Weg und im Zeitplan" für die Legalisierung von Freizeitmarihuana im Juli ist. Es gab einige Befürchtungen, dass das Land nicht in der Lage sein würde, die Legalisierung so schnell durchzuführen, aber Goodales Botschaft könnte einige dieser Befürchtungen lindern. Angenommen, er hat Recht, dann könnten diese ...

