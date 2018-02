marktEINBLICKE um 12: Geht dem DAX erneut die Puste aus?

Am gestrigen Donnerstag konnte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) zunächst deutlich Kurszuwächse verbuchen, doch am Nachmittag ging dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer die Puste aus. Anleger hoffen, dass die gute Stimmung, die am Freitag zu beobachten ist, auch bis zum Ende des Handelstages anhält.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX 0,5% 12.412

MDAX +1,0% 26.104

TecDAX +1,2% 2.564

SDAX +1,0% 12.080

Euro Stoxx 50 +0,9% 3.418

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055), adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905). Gut läuft es auch für Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Warum auch nicht? Schließlich konnten die Schwaben zuletzt für gute Nachrichten sorgen, während sich der Gesamtmarkt beruhigt hatte. Außerdem gab es heute einen positiven Analystenkommentar.

Den vollständigen Artikel lesen ...