Konzern-Aufspaltung und Insider-Vorwürfe: Der Handelsriese Metro kommt nicht zur Ruhe. CEO Olaf Koch will endlich wieder übers Geschäft reden.

Metro-Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann sieht trotz der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Aufspaltung des alten Metro-Konzerns kein Fehlverhalten des Düsseldorfer Handelsriesen. Vorwürfe, der Kapitalmarkt sei zu spät über Pläne zur Aufspaltung des Metro-Konzerns in einen Lebensmittelhändler und einen Elektronikhändler um Media-Saturn informiert worden, würden nicht tragen, sagte Steinemann bei der Hauptversammlung am Freitag in Düsseldorf.

Der Kapitalmarkt sei vielmehr stets rechtzeitig über die Pläne in Kenntnis gesetzt worden. Vorstand und Aufsichtsrat gingen von einem gesetzeskonformen Verhalten aus. Auch gegen ihn selbst gerichtete Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien unbegründet.

Auch Metro-Chef Olaf Koch will endlich wieder übers Geschäft reden. Bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr gab es nur ein Thema: die bevorstehende Aufspaltung des Konzerns. Vor zwei Jahren dominierte der Verkauf der Warenhauskette Kaufhof die Aktionärsversammlung.

Doch an diesem Freitag in Congress Center in Düsseldorf streift Olaf Koch das nur noch am Rande - ebenso wie die Insidervorwürfe: "Seit 18 Quartalen wächst bei Metro der Umsatz, das gibt es in unserer Branche nicht so oft", ruft er den Aktionären mit einem gewissen Stolz in der Stimme zu. Im Kern aber gehe es anders als früher nicht mehr um Einkaufsmacht oder schiere Größe, sondern um Relevanz für den Kunden. "Um weiter zu wachsen, müssen wir Mehrwert für unsere Kunden ...

