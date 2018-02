Egelsbach (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Persönliche Tipps und Beauty-Empfehlungen von Freundinnen, Kolleginnen oder online durch Influencerinnen bieten eine tolle Orientierungshilfe im "Dschungel" der Schönheits- und Pflegeprodukte. Wer das betreffende Produkt selbst ausprobieren möchte, greift üblicherweise nicht gleich zur XL-Vorratspackung. Eine praktische Probiergröße hingegen eignet sich bestens für erste eigene Testerfahrungen! Der Hautpflegeklassiker Bi-Oil* bringt im Frühjahr ein solches handliches 25 ml-Format (4,95 Euro UVP) auf den Markt. Das kleine Fläschchen enthält genau die richtige Menge, um den wohlriechenden Inhalt ausgiebig zu testen und festzustellen, ob der Hautpflegespezialist dauerhaft Einzug ins heimische Badezimmer halten darf. Denn schon die 25 ml-Größe erlaubt ein eingehendes "Kennenlernen" - ist Bi-Oil doch so ergiebig, dass sich kleinere Hautflächen, z.B. Narben, über einen längeren Zeitraum pflegen lassen. Die neue Bi-Oil Größe ist zudem ein idealer Begleiter auf Reisen - passt das kleine Fläschchen doch perfekt in die Kosmetiktasche und kommt auch im Handgepäck problemlos durch den Sicherheitscheck am Flughafen.



Mit frischem Look ins neue Jahr



Und damit nicht genug der Neuerungen: Bleibt der Klassiker "innerlich" seiner bewährten Formulierung mit den wertvollen Inhaltsstoffen treu, erhält Bi-Oil mit seinen nun vier Verpackungsgrößen eine äußerliche "Frischekur": Logo und Verpackung erscheinen ab dem Frühjahr im moderneren und cleanen Look. Verbraucher finden alle wichtigen Produktinformationen nun außerdem direkt auf der Umverpackung.



Frühlingszeit heißt Pflegezeit



Mit dem Frühling unterziehen auch wir uns einer äußerlichen Verwandlung - insbesondere wenn die Tage wieder milder werden. Es ist mehr Haut zu sehen und damit auch so manche Stelle, die in den Wintermonaten unter dicken Pullovern versteckt war. Wer kleine Unebenheiten und vermeintliche Makel wie eine Narbe am Schienbein oder Dehnungstreifen an Oberschenkeln, Po oder Bauch abmildern möchte, findet in Bi-Oil den geeigneten, sanften Helfer. Das Körper- und Gesichtspflegeöl hilft das Erscheinungsbild von Narben, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen sowie von ungleichmäßiger Hauttönung und Pigmentflecken zu verbes-sern. Bi-Oil zieht dank des speziellen Trägerstoffs PurCellin Oil[TM] so schnell ein wie eine Lotion, pflegt dabei aber intensiv wie ein Öl und löst die wertvollen Inhaltsstoffe wie Vitamin A, Ringelblumenextrakt, die pflanzlichen Öle Lavendel und Rosmarin sowie das Öl der römischen Kamille. Zur täglichen Pflege von trockener und reifer Haut oder als Badezusatz angewendet, verleiht Bi-Oil eine geschmeidige und zarte Haut und eine Extraportion Pflege nach der langen Winterzeit. So kann der Frühling in seiner natürlichen Schönheit völlig unbeschwert genossen werden.



* Bi-Oil ist das in Deutschland meistverkaufte Produkt bei Narben und Dehnungsstreifen. Quelle: Nielsen/IMS 2016



Hintergrund Union Swiss/delta pronatura



Das Kosmetik-Unternehmen Union Swiss aus Kapstadt begann Anfang 2000 mit der weltweiten Vermarktung von Bi-Oil. Heute benutzen bereits Millionen von Frauen in über 30 Ländern das reichhaltige Öl für ihre Schönheitspflege. Im Mai 2011 wurde Bi-Oil durch das mittelständische Markenartikel-Unternehmen delta pronatura auch auf dem deutschen und österreichischen Markt eingeführt. Das Unternehmen beschäftigt in vierter Genera-tion weltweit circa 200 Mitarbeiter mit Hauptsitz in Egelsbach nahe Frankfurt am Main. Mit der Übernahme der exklusiven Vertriebslizenz für Bi-Oil ist es gelungen, ein zusätzliches Standbein neben den bereits heute erfolgreichen Marken Dr. Beckmann, Bullrich und Blistex aufzubauen.



OTS: Bi-Oil newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102124 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102124.rss2



Pressekontakt: Pressebüro Bi-Oil® c/o MSL Germany, Otto-Meßmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am Main T: +49 69 6612456-8323, F: +49 69 6612456-8399 bi-oil-presse@delta-pronatura.de, www.bi-oil.com