- Astrid Arens, Top-Speakerin und Expertin für Neurokommunikation aus Deutschland, gewinnt den "Eden Achievement Award" - Insgesamt neun internationale Business-Persönlichkeiten aus Europa und den USA wurden für ihr soziales und unternehmerisches Engagement geehrt - US-Medien werden auf Deutschlands beste Köpfe aufmerksam



Als erste Europäerin erhält die international bekannte Speakerin Astrid Arens aus Deutschland den "EDEN ACHIEVEMENT AWARD" in Los Angeles. Im legendären Beverly Hills Hotel wurden zum ersten Mal die EDEN ACHIEVEMENT AWARDS an neun herausragende internationale Persönlichkeiten aus Europa und den USA verliehen. Alle haben sich als Vorbilder bewiesen, dass Erfolg, Business und Philanthropie vereinbar sind. US-Medien, wie der zweitgrößten Sender der USA, iHEART RADIO, bezeichnen die Gewinner - live on air - als "einige der größten Köpfe, die Deutschland zu bieten hat". Das besondere an der Speakerin Astrid Arens: Auf den Bühnen der Welt inspiriert und begeistert sie Menschen für eine neue Sprache, deren Spirit, für Charity, Völkerverständigung und den Glauben an das Gute in der Welt. Arens dazu: "Sprache eint die Menschen, ist Energie, ist Leben, ist unsere Zukunft." Als Unternehmerin Astrid Arens berät sie internationale Konzerne, wie Procter & Gamble, Porsche, Delphi sowie diverse Banken und Versicherungen zu Themen wie Neurokommunikation, Neuromarketing und Sales.



Auszeichnungen für Größen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Hollywood



Neben Astrid Arens erhielten weitere Größen aus Politik, Wirtschaft, Sport und der Hollywood Film- und Musikbranche den Preis für ihr außergewöhnliches soziales Engagement: Ex-NFL Footballstar Keith Mitchell, Stardirigent und Sohn der Filmlegende Sophia Loren - Carlo Ponti Junior, der in USA bekannte Top-Speaker und Philanthrop Bruno Serato sowie die US-Schauspielerin Dina Morrone, welche in Begleitung ihres Ehemann Stephen Rivkin, dem Gewinner des Brit-Film Awards und dreifach oscarnominierten Filmeditor von Avatar und Fluch der Karibik, war. Ebenfalls zu Gast waren die Rockgröße Chris Pitmann von Guns N'Roses und Hollywood Filmproduzent und Regisseur Toni Tarantino.



Der EDEN ACHIEVEMENT AWARD geht in die zweite Runde



Für die Initiatorin und Preisstifterin Maryam Morrison, der Herausgeberin des Eden Magazins, war die Verleihung ein großer Erfolg mit nachhaltigem Effekt. Deshalb wird bereits im September 2018 der EDEN ACHIEVEMENT AWARD zum zweiten Mal verliehen. Rund dreihundert internationale Gäste dürfen dann gespannt sein, wer zu den Gewinnern zählen wird und wessen soziale Projekte finanziell gefördert und zusätzlich unterstützt werden.



Über Astrid Arens



Sie ist Guru und Visionärin mit dem Hang zum Wahnsinn. Ihre Gedanken und Handlungen werden oft als unrealistisch und verrückt beschrieben und diese Attribute versucht Astrid Arens nie zu dementieren. Doch wer ist diese Frau der sprachlichen Inszenierung überhaupt? Sie ist ein Rebell, eine kreative, innovative (Sprach-) Perfektionistin, welche lange Jahre die Umsatzzahlen großer internationaler Weltkonzerne maßgeblich beeinflusste. Nur das Unmögliche ist gerade gut genug, um erreicht zu werden. Daran hat sich bei Astrid Arens bis heute nichts geändert. Die Grenze zwischen Genie und Despot ist manchmal unsichtbar, insbesondere bei Astrid Arens. Sie ist eine innerlich getriebene Visionärin... Mehr Infos unter: www.astrid-arens.com



