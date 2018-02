Köln (ots) - Die REWE Group setzt als erster Lebensmittelhändler in Deutschland auf das so genannte "Early Feeding": Dabei bekommen die frisch geschlüpften Mastküken sofort Zugang zu Wasser, Nahrung und Licht. In klassischen Brutschränken sind einzelne Tiere bis zu 36 Stunden unversorgt, mit der Folge, dass die früh geschlüpften Küken durch Dehydrierung bis zu zehn Prozent des Schlupfgewichtes verlieren und an Vitalität und Robustheit einbüßen. In zwei Brütereien, die in den Lieferketten der REWE Group Eigenmarkenhähnchen eingebunden sind, wird das "Early Feeding"-Verfahren bereits angewendet. Die Ausweitung wird ab 2018 umgesetzt.



Das Problem: Mastküken schlüpfen in traditionellen Brutschränken mit mehreren tausend Eiern innerhalb eines so genannten "Schlupffensters", welches sich bis zu 36 Stunden hinziehen kann. Erst nach Schlüpfen aller Küken wird der Brutschrank geöffnet. Während dieser Zeit haben die Tiere im Brutkasten normalerweise keinen Zugang zu Futter, Wasser oder Licht. Durch Dehydrierung verlieren die früh schlüpfenden Küken im Brutschrank bereits bis zu zehn Prozent ihres Körpergewichtes, bis sie erstmals Zugang zu Wasser und Futter erhalten. Zusätzlicher Stress entsteht innerhalb der traditionellen Sortierschleusen und Zähleinrichtungen, in denen die Küken automatisiert von Eierschalen getrennt sowie den Transportkisten zugeführt werden. Danach erfolgt in der Regel der unmittelbare LKW-Transport zu den landwirtschaftlichen Mastbetrieben, der mehrere Stunden dauern kann. Gerade die im Brutschrank zuerst geschlüpften Küken können in dieser Zeit dramatisch an Robustheit und Vitalität einbüßen, was sich in erhöhten Verlustraten widerspiegelt.



Eine Lösung: Brutschränke, die das innovative "Early Feeding", also das unmittelbare Füttern und Tränken bereits im Brutschrank ermöglichen. In zweistöckigen Brutkörben - so genannten Horden - mit jeweils maximal 90 Eiern, rutschen die frisch geschlüpften Küken automatisch in die untere Etage. Dort haben sie ausreichend Licht, Luft und Platz, um sich ohne störende Eierschalen frei bewegen und Trinkwasser sowie Futter unmittelbar nach dem Schlupf aufnehmen zu können. Nach Öffnung der Brutschänke wird lediglich die obere Ebene mit den Eierschalen entnommen. Die untere Ebene mit den Küken und ihrem Futter dient als Transportkiste zur weiteren Verfrachtung. Durch die frühe Fütterung und Trinkwasserversorgung, durch optimale Klimaführung sowie ausreichend Platz und Licht wird Entwicklungsstörungen vorgebeugt, und alle Küken erhalten einen gleichmäßigeren und vitalen Start in ihr Leben. Verlustraten können so deutlich gesenkt werden.



"Eine Haltung nach den Bedürfnissen der Tiere fängt bereits bei der Aufzucht bzw. im Brutschrank an. Wir freuen uns, dass wir für die Lieferkette der REWE Group Eigenmarken-Hähnchen das in Deutschland bisher noch wenig genutzte Early Feeding-Verfahren implementieren können. Damit erreichen wir signifikante Verbesserungen für Tierwohl und Tiergesundheit", erklärt Dr. Ludger Breloh, REWE Group-Bereichsleiter Strategie & Innovation im Agrarsektor. Ziel der REWE Group ist es, das "Early Feeding"-Brutverfahren sukzessive in den Lieferketten einzusetzen.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie Merkur, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go), und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.



