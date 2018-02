Köln (ots) - Sieger-Pudding ist Mitte Mai in den Supermärkten erhältlich



Verbraucher wollen weniger Zucker. Das ist das Ergebnis eines Tests, den REWE öffentlichkeitswirksam durchgeführt hat. Vier Wochen lang haben Kunden über ihren persönlichen Favoriten eines Schokoladenpuddings online votieren können, den es in vier unterschiedlichen Zuckergehalten gab. Nach mehr als 100.000 abgegebenen Stimmen steht nun fest: Der Pudding mit 30 % weniger Zucker ist der Geschmackssieger. Fast jeder Zweite sprach sich für ihn aus. Die neue Rezeptur wird bereits ab Mitte Mai den originalen REWE Beste Wahl Schokopudding ersetzen.



Mit der bundesweiten Kampagne zur Zuckerreduzierung in den Eigenmarken hat REWE gezeigt, dass alltägliche Produkte auch mit weniger Zucker schmecken. Zur Wahl stand vom 15. Januar bis 12. Februar ein Schokoladenpudding-Quartett, das es in Originalrezeptur sowie mit 20, 30 und 40 % weniger Zucker zum Probieren gab - ohne Einsatz von alternativen Süßungsmitteln. Nach Auszählung aller Stimmen konnte sich der Siegerpudding mit 30 % weniger Zucker klar gegen seine Konkurrenten durchsetzen. 45 % der Kunden präferierten den Pudding gegenüber der Variante mit minus 40 % Zucker, welche mit 30 % der Stimmen den zweiten Platz machte. Weniger Zustimmung dagegen fand die Rezeptur mit 20 % weniger Zucker, die knapp 20 % der Stimmen erhielt. Für die Originalrezeptur voteten dagegen nur rund 5 % der Kunden.



Im Laufe des Jahres werden weitere 100 zuckerreduzierte Eigenmarken-Produkte sukzessive bei REWE erhältlich sein. Zu diesen gehören vor allem Molkereiprodukte und Speiseeis, Cerealien und alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Bis 2020 sollen für alle relevanten REWE-Eigenmarken Produkte mit reduziertem Zuckergehalt verfügbar sein. Zudem werden viele Eigenmarken-Produkte - beispielsweise Brot und Backwaren - auch auf ihren Salzgehalt hin untersucht, welcher ebenfalls reduziert werden soll.



Weitere Informationen zur REWE-Initiative: https://presse.rewe.de/artikel/rewe-reduziert-zucker-eigenmarken/.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.



OTS: REWE Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108458.rss2



Pressekontakt: Für Rückfragen und Fotos: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de