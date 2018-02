München (ots) - Neue Topwerte für "Wer weiß denn sowas?": 4,64 Millionen Zuschauer verfolgten am gestrigen Donnerstag, 15. Februar 2018, das Quiz mit Kai Pflaume im Vorabendprogramm des Ersten. Das bedeutet einen Marktanteil von 20,2 Prozent für die Folge, in der Til Schweiger und Jasmin Gerat um die Wette rieten. Damit erreichte "Wer weiß denn sowas?" den höchsten Marktanteil und die höchste Zuschauerzahl aller bisherigen Folgen.



Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Kai Pflaume und sein Team haben erneut die Goldmedaille am Vorabend errungen! Meine herzlichen Glückwünsche und meinen großen Dank an die gesamte Mannschaft!"



Am heutigen Freitag wetteifern in Doppelfolgen Instagram-Star Caro Daur und Moderator Joko Winterscheid (um 18:00 Uhr) sowie das Mutter-Sohn-Ski-Team Felix Neureuther und Rosi Mittermeier (um 18:50 Uhr) mit Unterstützung von Bernhard Hoëcker und Elton um die Siegprämie für das Publikum.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



