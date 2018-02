IRW-PRESS: Altona Mining Ltd.: Altona Mining Limited: Aktualisierung zum Übernahmeangebot

Aktualisierung zum Übernahmeangebot

Gericht genehmigt Versand der Angebotsunterlagen und Einberufung einer Aktionärsversammlung

Altona Mining Limited (Altona oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298158) freut sich bekannt zu geben, dass der australische Bundesgerichtshof (Federal Court of Australia) in seinem Urteil den Versand der Angebotsunterlagen (Scheme Book) in Zusammenhang mit der geplanten Übernahme sämtlicher Altona-Aktien (Übernahmeangebot) durch Copper Mountain Mining Corporation (CMMC) genehmigt hat.

Das Gericht hat außerdem entschieden, dass eine Versammlung der Altona-Aktionäre einberufen werden soll, um über das Übernahmeangebot abzustimmen (Aktionärsversammlung).

Die Umsetzung des Übernahmeangebots ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, die in der laut ASX-Mitteilung vom 20. November 2017 angekündigten Merger Implementation Deed (MID oder Ausführungsurkunde zur Fusion) beschrieben sind. Dazu zählen unter anderem auch die Zustimmung der Altona-Aktionäre zum Übernahmeangebot sowie die gerichtliche Genehmigung. Die Altona-Aktionäre (ohne CMMC und deren Partnerunternehmen) werden bei der Aktionärsversammlung, die am Montag, den 26. März 2018 um 10 Uhr vormittags (WST) im Konferenzsaal des Unternehmens (Quest West Perth, 54 Kings Park Road, West Perth, Westaustralien) stattfindet, über das Übernahmeangebot abstimmen.

Sämtliche Informationen zum Übernahmeangebot, einschließlich der Einladung zur Aktionärsversammlung und des Gutachtens eines unabhängigen Sachverständigen, werden im Scheme Book enthalten sein, das den Altona-Aktionären in den nächsten Tagen übermittelt wird.

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Ereignisse und der voraussichtliche Zeitplan im Hinblick auf die Genehmigung und Umsetzung des Übernahmeangebots aufgelistet:

Datum Ereignis Versand und Veröffentlichung des Scheme 22. Februar Booklet 2018

Aktionärsversammlung 26. März 2018 Zweite Anhörung vor Gericht 3. April 2018

Inkrafttreten des Übernahmeangebots 4. April 2018 Beginn der Notierung der CDIs von CMMC an 5. April 2018

der ASX auf Grundlage einer zurückgestellten Abwicklung

Stichtag für Aktien, die für neue CDIs von 11. April

CMMC berechtigt 2018 sind

Beginn der Notierung der CDIs von CMMC an 19. April

der ASX auf normaler 2018 Grundlage

Beachten Sie bitte, dass die im Zeitplan angegebenen Daten Änderungen unterliegen können. Etwaige Änderungen des vorläufigen Zeitplans werden der ASX bekannt gegeben.

Eine weitere Mitteilung mit dem Scheme Book als Beilage wird von Altona nach der Registrierung der Angebotsunterlagen bei der australischen Wertpapierbehörde (Australian Securities and Investments Commission), die heute im Laufe des Tages erfolgen wird, veröffentlicht.

