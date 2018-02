Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Autorin Rita Falk ist seit 2010 mit ihren bayerischen Provinzkrimis sehr erfolgreich. Im NIDO-Interview blickt die 53-Jährige auf ihre Vergangenheit als alleinerziehende Mutter von drei Kindern zurück: In dieser Zeit habe sie vor allem funktionieren müssen. "Ich kam gar nicht dazu, mir morgens den Kopf zu zerbrechen, ob ich das jetzt schaffe", so Rita Falk gegenüber NIDO (Ausgabe 2/2018, ab heute erhältlich). Bevor sie zur Bestsellerautorin wurde, habe die gelernte Bürokauffrau zeitweise drei Jobs jonglieren müssen, um ihre Familie zu ernähren. "Wenn ich dann abends um halb zehn auf der Couch lag, bin ich sofort eingeschlafen. In dieser Zeit bin ich aber auch gewachsen. Wenn man immer nur ein schnuckeliges Leben hat, ohne Probleme und Hürden, das kann nicht gut sein", erzählt Falk im NIDO-Interview. Als sie sich dann mit Depressionen in der Arbeitslosigkeit wieder fand, hätten sie aus diesen schwierigen Zeiten auch ihre Bücher gerettet: "Ja, ich habe wirklich um mein Leben geschrieben."



Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NIDO (Ausgabe 2/2018) zu finden, die ab heute im Handel erhältlich ist.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Nido newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102049 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102049.rss2



Pressekontakt: Tamara Kieserg Gruner + Jahr GmbH & Co KG PR/Kommunikation NIDO Telefon: 040 / 37 03 - 5550 E-Mail: kieserg.tamara@guj.de www.nido.de