Eine Möglichkeit, von den globalen Märkten zu profitieren

Selbst turbulente Börsenphasen, wie wir sie zuletzt beobachten konnten, erfüllen einen wichtigen Zweck. Insbesondere geben sie Investoren, die bisher an der Seitenlinie standen, die Möglichkeit, zu günstigen Kursen einzusteigen. Zudem erfahren überhitzte Märkte eine Abkühlung.

Heftige Kursbewegungen. Die vergangenen Wochen war die turbulentesten Börsenwochen seit Langem. Der DAX(WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) drohte unter seine magische Grenze von 12.000 Punkten zu fallen und die US-Indizes verzeichneten Anfang Februar auf Wochensicht die größten Verluste seit mehr als zwei Jahren.

Privatanleger bleiben in solchen Marktphasen oft ratlos zurück. Doch sind es gerade diese Momente, die gute, da günstige Einstiegsgelegenheiten bieten. Besonders risikobewusst gehen Investoren vor, in dem sie ihre Anlage so breit wie möglich streuen.

