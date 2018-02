Es gibt viele gute Gründe, keine Kryptowährungen zu kaufen. Mein Kollege Sean Williams hat vor kurzem einige hervorgehoben, aber der einfachste Grund, den ich mir vorstellen kann, ist, dass ich das nicht brauche.



Warum nicht? Erstens fürchte ich nicht, dass die Regierung heimlich meine finanziellen Transaktionen und Vermögenswerte mitverfolgt. Tatsächlich scheint es, dass die Vermögenswerte, die in Kryptowährungen gehalten werden, viel anfälliger für Hacking und Diebstahl sind, als die Vermögenswerte, die in Papierwährungen wie dem US-Dollar, dem Euro oder dem Pfund gehalten werden.



Ich glaube auch nicht, dass der US-Dollar am Rande eines Zusammenbruchs steht, der von Bankern, Zentralbankern und Politikern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...