Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) notierte gestern Morgen bei 1,2470/1,2450, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe gestern Morgen zunächst sein Tageshoch bei 1,2509 markiert. Von hier aus sei es in kleineren Abwärtsimpulsen sukzessive bis in den Bereich der 1,2460 gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...