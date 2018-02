Der deutsche Projektentwickler hat den Zuschlag für den Bau einer 420 Kilowatt-Photovoltaik-Anlage inklusive Batteriepeicher vom bolivianischen Versorger Empresa Nacional de Electricidad erhalten. Die Anlage ergänzt in einem abgelegenen Gebiet den Dieselgenerator und soll den Diesel-Verbrauch um 130.000 Liter pro Jahr senken.Der Projektentwickler Soventix mit Sitz in nordrhein-westfälischen Wesel hat den Zuschlag für den Bau einer Photovoltaik-Speicher-Hybridanlage in Bolivien erhalten. In El Sena mitten im schwer zugänglichen bolivianischen Amazonasdschungel soll die Hybridanlage entstehen, wie ...

