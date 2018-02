Lauf a. d. Pegnitz (ots) -



Die schönste Art, Danke zu sagen: THOMAS SABO präsentiert zum Muttertag neue, strahlende Herz-Charms, die gefühlvoll die innige Liebe zwischen Mutter und Kind symbolisieren. In Kombination mit weiteren Designs aus der Generation Charm Club Kollektion werden sie zu unverwechselbaren Erinnerungsstücken.



Das Beste daran: Beim Kauf von Generation Charm Club Produkten im Wert von 98 Euro beziehungsweise 149 Euro schenkt THOMAS SABO eine ein- beziehungsweise zweireihige Kette dazu. Präsentiert in einer passenden Geschenkverpackung mit Grußkarte, lassen die aus 925er Sterlingsilber handgefertigten Herz-Charms - teils gravierbar und verziert mit zarter 750er-Roségold-Vergoldung sowie funkelndem Steinbesatz - jedes Mutterherz höherschlagen.



Die Muttertagsaktion gilt im jeweiligen Zeitraum* in allen THOMAS SABO Stores, THOMAS SABO Shop-in-Shops, bei ausgewählten Partnern sowie im Online-Shop unter www.thomassabo.com.



*Zeiträume: Großbritannien, Irland: 15.02.-11.03.2018 Bulgarien: 19.02.-08.03.2018 Ungarn, Spanien, Portugal, Litauen: 19.04.-06.05.2018 Asien, USA, Kanada, Australien, Südafrika: 26.04.-13.05.2018 Europa (mit Ausnahme der aufgeführten Länder): 26.04.-13.05.2018 Frankreich, Schweden: 10.05.-27.05.2018



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



