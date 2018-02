Berlin (ots) -



Fitness First tauscht Fahrkarten gegen Kniebeugen! Die Aktion "Tickets for Squats" ist in Deutschland bisher einmalig und macht aktuell die PassantInnen am Berliner Hauptbahnhof fit für den Frühling.



Auch die sportliche Zielgruppe kann nicht jede Strecke sprintend zurücklegen - besonders in der riesigen Hauptstadt. Allen, die gerade lieber auf neue Laufschuhe sparen, winkt noch heute und morgen dank einer Aktion der UAM Experience und Fitness First am Berliner Hauptbahnhof die Chance auf ein Gratis BVG-Ticket!



In der Zeit, die über das Einhalten oder Aufgeben der Neujahrsvorsätze entscheidet, machen die Zielgruppenexperten von UAM Experience die sportlichen Berliner - und die, die es noch werden wollen - mit der sympathischen Aktion auf Fitness First aufmerksam. Für 30 Kniebeugen, die an der Aktionsfläche im Eingangsbereich des Berliner Hauptbahnhofs absolviert werden, winkt eine kostenlose Fahrt mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln der BVG.



"Wir von Fitness First haben uns zum Ziel gesetzt, einen sportlichen und gesunden Alltag zu fördern - nicht nur innerhalb unserer Clubs! Mit dieser neuartigen Kampagne möchten wir diese Botschaft erlebbar machen", so Andreas Dimbat, Head of Operations Berlin bei Fitness First Germany.



Von der Ideenfindung über die Planung bis zur finalen Umsetzung der Aktion zeichnet die UAM Experience GmbH, Tochter der durch Edgar Freecards & co. bekannten UAM Group, verantwortlich.



Über Fitness First:



Fitness First Germany ist der führende Anbieter im qualitativ gehobenen Segment der Fitnessdienstleister in Deutschland und betreibt bundesweit derzeit mehr als 70 Clubs mit 245.000 Mitgliedern. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein ganzheitliches Fitnesserlebnis - dazu gehören neben vielfältigen Trainingsangeboten auch eine professionelle Trainingsbetreuung sowie Wellnessangebote zur Regeneration. Fitness First unterstützt alle Mitglieder dabei, ihre individuellen Fitness-Ziele unabhängig von Alter oder Leistungsniveau zu erreichen. Mehr zum Unternehmen unter www.fitnessfirst.de



Über die UAM Experience:



Die Hamburger UAM Experience GmbH, Experte für Live Communication, bündelt seit 2009 Zielgruppen- und Abwicklungs-Know-How der Bereiche Guerilla Marketing,Sonderwerbeformen, Sampling, Promotion und Eventmarketing. Mehr erfahren Sie unter www.uam-experience.de



