BERLIN (dpa-AFX) - Seit dem Ende der Sowjetunion hat es nach Einschätzung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, "noch nie eine so hohe Gefahr auch einer militärischen Konfrontation zwischen Großmächten" gegeben. Das Misstrauen beispielsweise zwischen der Militärführung in Washington und in Moskau sei "abgrundtief", sagte Ischinger am Freitag im Deutschlandfunk.

Die Kontakte, die es früher zuhauf gegeben habe, seien im Wesentlichen eingefroren. "Die Gefahr von Missverständnissen, denken Sie an die Vorgänge in und um Syrien, denken Sie an die Vorgänge in und um Nordkorea, die Gefahr von Fehlkalkulationen, von ungewollten eskalatorischen Manövern ist größer, als ich sie in Erinnerung habe über die letzten 30 Jahre hinweg", sagte Ischinger.

Die Gründe für diese "unglückselige Entwicklung" sieht der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz unter anderem in der neuen Rolle der USA unter Präsident Donald Trump. "Immer häufiger, so ist mein Eindruck, wird versucht, nicht nur mit Waffen zu drohen, sondern den Waffeneinsatz tatsächlich zu praktizieren, um eigene Interessen durchzusetzen. Woran liegt das?", fragte Ischinger. "Es liegt daran, dass eine große Ordnungsmacht, ein Weltpolizist, um es salopp auszudrücken, in der Form, wie wir ihn längere Jahre, vielleicht Jahrzehnte hatten, nicht mehr existiert", so Ischinger. "Die USA haben sich doch in sichtbarer Weise von dieser früheren Rolle zurückgezogen, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten."/bi/DP/jha

AXC0127 2018-02-16/12:43