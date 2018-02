BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will sich am 26. Februar insgesamt etwa sechs Stunden Zeit für ihren Parteitag zur Diskussion über den Koalitionsvertrag mit der SPD nehmen. Wichtigste Punkte auf der vorläufigen Tagesordnung, die am Freitag an die 1001 Delegierten verschickt wurde, sind die Rede von Kanzlerin Angela Merkel zu dem Abkommen mit den Sozialdemokraten sowie die anschließende Aussprache darüber. Mit Spannung wird dabei die Reaktion der Delegierten auf die bis dahin vorliegenden Personalentscheidungen der CDU-Vorsitzenden zur Verjüngung in Partei und Regierung erwartet.

Merkel hat angekündigt, die Namen der sechs CDU-Minister in einem möglichen neuen schwarz-roten Kabinett bis zum Parteitag bekanntzugeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin wurde in Parteikreisen nicht erwartet, dass sie die Namen bereits an diesem Montag in den Sitzungen von Präsidium und Vorstand bekanntgeben wird.

Die endgültige Entscheidung über eine Neuauflage der großen Koalition aus CDU, CSU und SPD liegt in der Hand der SPD-Mitglieder. Das Ergebnis des Mitgliederentscheids der Sozialdemokraten über den Koalitionsvertrag soll am 4. März bekannt gegeben werden.

Da es sich bei dem 30. CDU-Delegiertentreffen um einen ordentlichen Parteitag handelt, steht auch die übliche Ehrung der Verstorbenen auf der Tagesordnung. Dieser Punkt dürfte ebenfalls eine besondere Bedeutung haben, da auch die Ehrung des am 16. Juni im Alter von 87 Jahren gestorbenen Altkanzlers Helmut Kohl sowie die Würdigung von dessen früherem Generalsekretär Heiner Geißler ansteht. Geißler war am 12. September im Alter von 87 Jahren gestorben./bk/DP/jha

